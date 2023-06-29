​У більшості українців є родичі або друзі, які загинули на війні проти Росії або були поранені, – опитування

На цьому тлі стає зрозуміло, чому російська пропаганда щодо "спільної історії та культури" є безперспективною.

Абсолютна більшість українців (78%) мають близьких родичів або друзів, які дістали поранення або загинули у боях проти російських загарбників.

ПРо це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Серед тих, хто має таких близьких родичів або друзів, у середньому (використовувалося медіанне значення) називалося число 7. Тобто в середньому такі респонденти мають сім близьких родичів або друзів, які були поранені або загинули.

При цьому 64% українців мають принаймні одного близького родича або друга, який був поранений (в середньому мають пʼять поранених близьких людей), а 63% мають принаймні одного близького родича або друга, який загинув (в середньому мають троє загиблих близьких людей).

Цей показник схожий у всіх регіонах України – від 70% на Сході до 80% на Заході.

"Сильна емоційна забарвленість цього досвіду виступає тим фактором, який, з одного боку, дуже зближує різних українців і дозволяє краще зрозуміти один одного. З іншого боку, це сприяє згуртуванню українців для спільної роботи з вигнання ворога і досягнення справедливості – покарання за спричинені кривди", – прокоментував результати дослідження виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

"На цьому тлі зрозуміло стає, чому російська пропаганда щодо «спільної історії» та «спільної культури» є настільки безперспективною в Україні. Зокрема, це стосується «діди воювали». Хоча Друга світова війна була великою трагедією і для українців, але цей досвід уже зовсім віддалений в часі. Зараз же українські родини відчули горе, яке триває і досі. Тому нинішні емоції закарбовують на довгий час «геть від Москви». Крім цього, цей досвід додає стійкості і безкомпромісності щодо можливих поступок росії – якщо у тебе стільки родичів і друзів постраждали чи загинули, то як можна говорити про поступки?" – додав він.

Нагадаємо, що, згідно з даними опитування групи "Рейинг", 90% українців не готові співпрацювати і взаємодіяти з росіянами.