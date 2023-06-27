90% українців не готові взаємодіяти з росіянами, - опитування

Абсолютна більшість українців (90%) не готова співпрацювати і взаємодіяти з жителями Російської Федерації.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження групи "Рейтинг".

Україномовні українці, мешканці Євросоюзу, переселенці з інших областей, співгромадяни, які опинилися під окупацією після 24 лютого 2022 року, – групи осіб, з котрими респонденти найбільше готові співпрацювати, взаємодіяти.

Українці, котрі виїхали за кордон, російськомовні українці та мешканці окупованого Криму – групи, з котрими готові співпрацювати більшість населення.

З росіянами, які живуть в Україні готові взаємодіяти дещо менше половини, не готові – 49%. З мешканцями т.зв "ДНР/ЛНР" готові взаємодіяти 30%, не готові – 63%.

Із мешканцями Білорусі готові співпрацювати 22%, не готові – 73%. А з мешканцями Росії не готові взаємодіяти 90%, готові – лише 7%.

Також більшість опитаних (більше 75%) не зазнавали особисто критики або несхвалення через свої політичні вподобання, мову спілкування, приналежність до певного регіону, чи релігійну приналежність, через національність. Попри це 21% зазначили, що стикалися з критикою протягом останнього року за свої політичні вподобання, 13% – через мову спілкування, 11% – через регіональну приналежність. Лише 8% зазнавали критики через релігійну приналежність, 6% – через національність.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, більшість українців вважають, що в нашій країні немає проблем із використанням російської мови.