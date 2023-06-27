Росіяни запустили ракети з Ту-22м3, – Повітряні сили (оновлено)

За попередніми даними, вони рухаються в бік Полтавської області.

Російська армія вранці 27 червня запустила ракети з Ту-22м3. Станом на 11:58 вони рухалися в напрямку Полтавської області, Кременчука.

У Telegram-каналі Повітряних сил повідомили про загрозу запуску крилатих ракет зі стартегічних бомбардувальників близько 11:50. Вже через хвилину стало відомо, що запуск таки здійснили.

За даними військових, ракети перетнули повітряний кордон із Сумською областю, далі рушили на Полтавську.

Повітряна тривога була оголошена в низці областей, зокрема Київській. Вибухи лунали в Кременчуці – ворог намагався атакувати місто в річницю удару по ТЦ, внаслідок якої загинули 23 людини.

О 12:07 повідомили про відбій тривоги в усіх областях.

Нагадаємо, що в Telegram Повітряних сил тепер оперативно інформують про атаки ворога в режимі реального часу. Слідкуйте за оновленнями та в разі тривоги перебувайте в укриттях.