Головне за ніч та ранок. Вівторок, 27 червня

Українських підлітків Тіграна Оганнісяна і його однокласника Микиту Ханганова, яких переслідували росіяни в окупованому Бердянську, вбили снайпери, йдеться у заяві Медійної ініціативи за права людини (МІПЛ).

У МІПЛ наголосили на важливості контексту та подій, що передували вбивству підлітків. Із вересня 2022 року Тігран та Микита, а також їхні сім’ї переслідувалися російською окупаційною владою. Тіграна викрадали з дому, впродовж п’яти днів катували та знущалися з нього. Його відпустили лише після розголосу про зникнення дитини, до якого вдалися батьки.

Упродовж пів року діти перебували під жорстким пресингом окупантів. Їх допитували, змушували брати участь у “слідчих експериментах”, вони зобов’язані були щодня відмічатися в окупаційній поліції.

В останні кілька тижнів тиск посилився. Слідчі оголосили обвинувачення підліткам у "підготовці диверсії" та запланували передачу справи до суду. За кілька днів до вбивства додому до Тіграна приїжджав слідчий із озброєним конвоєм, проте хлопці втекли. У цей час Тігран телефонував мамі, яка перебуває в Німеччині з молодшими дітьми, просив допомогти. Підлітки потребували допомоги, але не змогли її знайти в окупованому місті.

Більше про жахливу трагедію – в нашій новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках – за добу відбулось 38 бойових зіткнень.

Минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, зокрема і трьома зенітними керованими ракетами С-300. Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено дві крилаті ракети “Калібр” та сім ударних БпЛА типу “Shahed” . Крім того, противник атакував з північного напрямку чотирма безпілотними літальними апаратами невстановленого типу (імовірно ударні), усі дрони знищено.

Також упродовж доби ворог завдав 45 авіаційних ударів та здійснив 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала шістьох ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 12 артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях, район зосередження противника, два склади боєприпасів та три інших важливих цілі ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 27 червня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 590 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 226 170 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

На напрямках Новодарівка-Приютне, Новоданилівка-Роботине мали успіх, продовжують вражати артилерією цілі противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

Ворог продовжує зазнавати втрат у особовому складі та техніці. ЗСУ продовжують стримувати наступ росіян на Лиманському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках.

Українські воїни ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Іванівське, Курдюмівка, Північне. Мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", – зазначив він.

Більше інформації – в новині.

Противник 43 рази обстріляв Запорізьку область, внаслідок чого одна місцева мешканка загинула, троє дістали поранення, зафіксовано 37 ушкоджень інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Ворог 43 рази обстріляв 15 населених пунктів області: тричі бив по Ольгівському та Чарівному з РСЗВ, 40 ударів з артилерії по Гуляйполю, Оріхову, Левадному, Ольгівському, Новодарівці, Малинівці, Полтавці, Малій Токмачці, Преображенці, Павлівці та Новояковлівці.

"На жаль, під час артобстрілу Оріхова у своєму будинку загинула місцева жителька, її 59-річного чоловіка з травмами оперативно доставили у лікарню. Крім того, госпіталізовано пораненого 52-річного жителя Преображенки та 59-річну жінку, яка потрапила під обстріл поблизу Павлівки", - зазначив Малашко.

За даними ОВА, внаслідок атаки зафіксовано 37 пошкоджень житлових будівель, комунікацій і майна жителів.

Окупаційна "влада" Криму знову заявила про пошкодження залізниці.

Про це повідомляють проросійські телеграм-канали з посиланням на колаборанта Сергія Аксьонова та повідомлення Мінттрансу РФ. "У Кіровському районі пошкоджено залізничну колію. Постраждалих немає, на місці працюють профільні служби. Ремонтні роботи орієнтовно займуть від 4 до 8 годин", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що затримуються два потяги далекого прямування та два місцеві. Про причини пошкодження колій не повідомляється.

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