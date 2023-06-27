США не бачать "неминучості" підриву росіянами ЗАЕС, але уважно стежать за ситуацією

США не бачать "неминучості" підриву росіянами захопленої Запорізької атомної електростанції.

Вашингтон отримав від Україні дані її розвідки та продовжує стежити. Про це повідомив на брифінгу координатор зі стратегічної комунікації Ради національної безпеки Джон Кірбі.

"Я – не буду вдаватися в конкретні розвідки. Я б вам сказав, що ми дуже уважно стежимо за цим. Ми бачили цей звіт. Ми... у нас, як ви знаєте, є можливість відстежувати радіоактивність біля заводу, і ми просто не бачили жодних ознак того, що ця загроза неминуча, але ми стежимо за нею дуже, дуже уважно", – зазначив він.

Кірбі додав, що розвідка також не має підтверджень наміру Москви застосувати ядерну зброю в Україні. Як відомо, минулого тижня президент Володимир Зеленський у екстреному зверненні повідомив, що українська розвідка отримала дані про розгляд Росією сценарію терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Росіяни для цього вже все підготували.

Найбільша атомна станція Європи – ЗАЕС – була захоплена окупантами на початку повномасштабного вторгнення. Відтоді росіяни постійно ризикують влаштувати атомну катастрофу, оскільки розмістили на станції свої боєприпаси та зброю. Станція багато разів екстрено відключалася від електропостачання, але українські фахівці, які продовжують підтримувати її життєдіяльність, приводили ЗАЕС до ладу.

20 червня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що росіяни додатково замінували ЗАЕС. Зокрема, охолоджувач. 27 червня він уточнив, що окупанти розмістили техінку з вибухівкою біля чотирьох із шести енергоблоків Запорізької атомної електростанції.