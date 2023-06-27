США мали розвідувальні дані про підготовку "путчу" Пригожина, але тримали в секреті навіть від деяких членів НАТО, – CNN

Українцям про підготовку "заколоту" не говорили теж, головним чином, щоб цю розмову не перехопив ворог.

Американські розвідники зібрали "надзвичайно детальну і точну" картину планів власника "групи Вагнера" Євгена Пригожина про його "повстання", включно з тим, куди і як найманці збиралися просуватися. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.

Але розвіддані були настільки детальними, що їх передали лише обраним союзникам, зокрема, високопоставленим британським посадовцям, а не всім членам НАТО. За словами співрозмовників, було невідомо, коли саме Пригожин почне втілювати свій план, який зʼявився в нього через примус усіх приватних військових компаній з липня підписувати контракти з міноборони.

"Розвідувальні дані були настільки секретними, що в США їх повідомляли лише найвищим посадовцям адміністрації, а також членам Конгресу «Банди восьми», які мають доступ до найделікатніших питань розвідки", – зазначили журналісти.

Секретність послужила причиною, чому деякі високопоставлені європейські посадовці та навіть високопосадовці уряду США були заскочені зненацька нападом Пригожина в п’ятницю, повідомили джерела.

Деякі офіційні особи НАТО висловили розчарування тим, що розвідувальні дані не були передані. Але це поставило б під ризик надзвичайно чутливі джерела і методи отримання інформації. Українським офіційним особам також не було повідомлено про цю розвідку заздалегідь, головним чином через побоювання, що розмови між США та Україною можуть бути перехоплені ворогами.

Нагадаємо, увечері 23 червня Пригожин заявив, що російська армія умисно обстріляла тилові позиції найманців, що призвело до втрат серед них. Він висловив погрози на адресу "тварюки" міністра оборони Росії Сергія Шойгу та оголосив похід своїх найманців на Москву. "Вагнерівці" встигли захопити адмінбудівлі в Ростові та просунутись у Воронежі, але до столиці не дійшли 200 кілометрів – Пригожин домовився із самопроголошеним "президентом" Білорусі і зупинив свій "похід". Учора Путін у зверненні визнав загибель військовий у збитих "вагнерівцями" літаках і гелікоптерах та сказав, що найманці можуть підписати контракти з міноборони або поїхати в Білорусь. Докладно читайте в тексті "Сучий путч" на LB.ua.