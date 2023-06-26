Російська загроза залишиться навіть якщо Україна виграє війну, - начальник Генштабу Великобританії

Сандерс закликав східний фланг НАТО "ніколи не списувати з рахунків" Росію.

Загроза Росії збережеться, навіть якщо Україна виграє війну.

Про це заявив начальник Генштабу Великобританії генерал сер Патрік Сандерс, передає Sky.News.

Сандерс закликав східний фланг НАТО "ніколи не списувати з рахунків" Росію і додав, що, незважаючи на те, що Москва зіткнулася з невдачами у своєму вторгненні, але її намір світ розкрив.

"Незалежно від того, чим закінчиться ця війна - а вона має закінчитися перемогою України - я вважаю, що російська загроза залишиться", - наголосив генерал на щорічній конференції RUSI Land Warfare Conference.

Сандерс також сказав, що НАТО дало час Україні "модернізуватися", навчитися та забезпечити свою готовність, щоб вона могла стримувати Росію.

"Ми маємо зробити більше. Ми в боргу перед Україною", — підкреслив Сандерс.

Нагадаємо, за словами президента Чехії Петера Павла, українська армія, якщо не вже, то дуже скоро буде відповідати стандартам блоку НАТО,.

Тим часом Великобританія виділить 60 млн фунтів стерлінгів у фонд НАТО для України. Пакет підтримки забезпечує безпечний зв'язок, пайки для військових, паливо, медикаменти, броню, зимовий одяг та спорядження для протидії мінним та хімічним та біологічним загрозам.