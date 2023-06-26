Північна Корея провела один із найбільших антиамериканських мітингів за останні роки. Про це пише Bloomberg.

Понад 100 000 людей несли транспаранти, які обіцяли “знищити американську імперію”, у той час, як Вашингтон прагне до переговорів з Пхеньяном.

Мітинг відбувся у вихідні з нагоди 73-ї річниці початку Корейської війни в червні 1950 року.

За даними Міністерства об’єднання Південної Кореї, масове зібрання на стадіоні May First Stadium у Пхеньяні стало найбільшим таким з 2017 року. Тоді воно відбулося в момент піку напруженості між режимом Кім Чен Ина та тодішнім президентом Дональдом Трампом.

Мітинг додався до нещодавньої кампанії тиску на адміністрацію Байдена, яка включала випробування нових ракет, ядерні боєголовки яких можуть сягнути материкової частини США та погрози створити більше боєголовок. Мітинг також допоміг зміцнити проурядові настрої, оскільки КНДР готується до сезону дощів, який може знищити сільськогосподарські угіддя та посилити хронічну нестачу продовольства.

“Вся континентальна частина США перебуває в межах нашої досяжності!”, − було зазначено на одному з банерів, який зображував ракети, націлені на карту Сполучених Штатів.

Фото: EPA/UPG

Кім Чен Ин не продемонстрував наміру повернутися до переговорів щодо роззброєння, які зупинилися при Трампі близько чотирьох років тому. Уряд готовий провести військовий парад наступного місяця, щоб відзначити 70-ту річницю угоди про перемир'я в липні 1953 року, яка поклала край Корейській війні.

Північнокорейський лідер модернізував свій ракетний арсенал протягом останніх кількох років, коли переговори зайшли в глухий кут, випускаючи моделі, які швидко розгортаються та призначені для ухилення від ракет-перехоплювачів США, намагаючись збільшити свої ударні потужності.

Нагадаємо, півтора тижні тому КНДР випробувала балістичну ракету одразу після військових навчань південнокорейців та американців. Запуск став першим після невдалої спроби Північної Кореї вивести свій перший супутник-розвідник на орбіту наприкінці травня.