Байден, Макрон, Шольц та Сунак обговорили ситуацію в Росії

Вони також підтвердили свою непохитну підтримку України.

Президента США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунаком обговорили телефоном ситуацію в Росії.

Про це йдеться на сайті Білого Дому.

“Президент Байден розмовляв сьогодні з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцем і прем’єр-міністром Сполученого Королівства Ріші Сунаком. Лідери обговорили ситуацію в Росії. Вони також підтвердили свою непохитну підтримку України”, – йдеться в повідомленні.

Інших подробиць пресслужба не повідомила.

Нагадаємо, Путін хоче знищити Пригожина і пообіцяти амністію "вагнерівцям". У ЗС РФ немає серйозних сил, які могли б перекрити Пригожину прохід до Москви.

24 червня Пригожин опублікував відео, у якому повідомив, що його найманці вже перебувають у Ростові-на-Дону, взяли під контроль військові об'єкти, зокрема, аеродром.

Через дії Пригожина російський президент Володимир Путін звернувся до росіян. Путін назвав нинішню ситуацію в РФ "злочинною авантюрою", "військовим переворотом" та "ударом у спину державі та народу".

Пригожин у відповідь на звернення президента Путіна заявив, що не збирається здаватися і піде на Москву.