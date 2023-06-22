Єрмак передав радникові Байдена актуальні потреби українських підрозділів у різних видах озброєння

Глав Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Як ідеться в дописі Єрмака у телеграмі, Салліван отримав інформацію про актуальні потреби українських підрозділів у різних видах озброєння, ситуацію на фронті, оборонні та наступальні дії української армії, а також дані розвідки щодо планів російських загарбників.

"Висловив подяку США за надання нового пакету допомоги для української інфраструктури та енергетики", - додав Єрмак.

Нагадаємо, США виділять додаткові 1,3 млрд доларів на допомогу Україні у відновленні після російського вторгнення. Більшість коштів буде спрямована на відновлення енергосистеми країни та критично важливу інфраструктуру.

До речі, аудит військової допомоги Україні виявив невідповідність між вартостями наданого США обладнання на 6,2 млрд доларів.