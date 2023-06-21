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Резніков вперше поговорив з міністром оборони Ізраїлю Галантом

За його словами, міністри провели дуже продуктивну розмову.

Резніков вперше поговорив з міністром оборони Ізраїлю Галантом
Фото: Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков вперше провів телефонну розмову зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Галантом.

Про це Резніков повідомив у Twitter.

Резніков заявив, що міністри провели дуже продуктивну розмову.

"Ми обговорили поточну ситуацію та перспективи проєкту із захисту українців від загроз з повітря. Іранські безпілотники становлять загрозу безпеці для обох наших країн. Ми розраховуємо на допомогу Ізраїлю у протидії цьому", - написав міністр.

Зазначимо, що розмова між міністрами оборони країн відбулася вперше. Галант очолив оборонне відомство Ізраїлю 5 місяців тому.

Нагадаємо, що у травні посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що розроблену Ізраїлем систему виявлення ворожих ракет, яка наразі проходить випробування у Києві, можуть активувати упродовж двох місяців.

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