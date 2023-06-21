Резніков вперше поговорив з міністром оборони Ізраїлю Галантом

За його словами, міністри провели дуже продуктивну розмову.

Міністр оборони України Олексій Резніков вперше провів телефонну розмову зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Галантом.

Про це Резніков повідомив у Twitter.

Резніков заявив, що міністри провели дуже продуктивну розмову.

"Ми обговорили поточну ситуацію та перспективи проєкту із захисту українців від загроз з повітря. Іранські безпілотники становлять загрозу безпеці для обох наших країн. Ми розраховуємо на допомогу Ізраїлю у протидії цьому", - написав міністр.

Зазначимо, що розмова між міністрами оборони країн відбулася вперше. Галант очолив оборонне відомство Ізраїлю 5 місяців тому.

Нагадаємо, що у травні посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що розроблену Ізраїлем систему виявлення ворожих ракет, яка наразі проходить випробування у Києві, можуть активувати упродовж двох місяців.