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Данія виділила Україні майже 3 млрд євро військової допомоги

Вона розрахована на 2023-2028 роки.

Данія виділила Україні майже 3 млрд євро військової допомоги
Прапор Данії
Фото: radatv

Данія виділила Україні майже 3 млрд євро військової допомоги. 

Про це міністр оборони України Олексій Резніков написав у Twitter. 

“Чудові новини з Копенгагена: парламент Данії затвердив черговий пакет військової допомоги Україні на 2,95 млрд євро на 2023-2028 роки”, – написав Резніков.

Він зазначив, що кожне гарчання “Леопарда” і залп “Цезаря” – це салют на честь данського народу. 

“Ваша участь у “Пташиній коаліції” (винищувачів, - ред.) додасть цьому оркестру звуки з неба, яких ми прагнемо”, – додав міністр.

Нагадаємо, влада Данії готова передати Україні винищувачі F-16, однак за умови схвалення США, які виготовляють ці літаки. Данія має 43 винищувачі F-16.

Як відомо, Данія та Нідерланди профінансували купівлю 14 танків Leopard 2 для України. Контракти на нове постачання вже уклали.

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