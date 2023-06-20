Данія виділила Україні майже 3 млрд євро військової допомоги.
Про це міністр оборони України Олексій Резніков написав у Twitter.
“Чудові новини з Копенгагена: парламент Данії затвердив черговий пакет військової допомоги Україні на 2,95 млрд євро на 2023-2028 роки”, – написав Резніков.
Він зазначив, що кожне гарчання “Леопарда” і залп “Цезаря” – це салют на честь данського народу.
“Ваша участь у “Пташиній коаліції” (винищувачів, - ред.) додасть цьому оркестру звуки з неба, яких ми прагнемо”, – додав міністр.
Great news from Copenhagen: @folketinget approved another package of military assistance to Ukraine worth 2.95 billion euros for 2023 -2028.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 19, 2023
Thank you to my dear friends @mfMorten @troelslundp and the Danish people.
Every growl of Leopard and salvo of CAESAR is a salute in your… pic.twitter.com/YMmLM0eqgu
Нагадаємо, влада Данії готова передати Україні винищувачі F-16, однак за умови схвалення США, які виготовляють ці літаки. Данія має 43 винищувачі F-16.
Як відомо, Данія та Нідерланди профінансували купівлю 14 танків Leopard 2 для України. Контракти на нове постачання вже уклали.