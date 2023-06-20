Вона розрахована на 2023-2028 роки.

Данія виділила Україні майже 3 млрд євро військової допомоги.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков написав у Twitter.

“Чудові новини з Копенгагена: парламент Данії затвердив черговий пакет військової допомоги Україні на 2,95 млрд євро на 2023-2028 роки”, – написав Резніков.

Він зазначив, що кожне гарчання “Леопарда” і залп “Цезаря” – це салют на честь данського народу.

“Ваша участь у “Пташиній коаліції” (винищувачів, - ред.) додасть цьому оркестру звуки з неба, яких ми прагнемо”, – додав міністр.

Great news from Copenhagen: @folketinget approved another package of military assistance to Ukraine worth 2.95 billion euros for 2023 -2028.

Thank you to my dear friends @mfMorten @troelslundp and the Danish people.

Every growl of Leopard and salvo of CAESAR is a salute in your… pic.twitter.com/YMmLM0eqgu — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 19, 2023

Нагадаємо, влада Данії готова передати Україні винищувачі F-16, однак за умови схвалення США, які виготовляють ці літаки. Данія має 43 винищувачі F-16.

Як відомо, Данія та Нідерланди профінансували купівлю 14 танків Leopard 2 для України. Контракти на нове постачання вже уклали.