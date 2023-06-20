У Росії колишнього бійця батальйону “Айдар” засудили до 16 років колонії

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив колишнього українського військового Дениса Муригу до 16 років колонії.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Його визнали винним у проходженні навчання з метою здійснення терористичної діяльності та участі у незаконному озброєному формуванні.

Зазначається, що Мурига – мешканець Луганської області України родом із Криму. Військовий суд судив його як громадянина Росії. Він визнав “провину”. Згідно з вироком, незаконним озброєним формуванням, у якому служив Мурига, був український добровольчий батальйон "Айдар". До нього він, згідно з матеріалами слідства, вступив не пізніше січня 2015 року.

До цього моменту підрозділу вже не існувало, зазначає видання "Грати": колишній батальйон територіальної оборони був розформований, на його основі був 24-й окремий штурмовий батальйон української армії.

Нагадаємо, у травні в Росії кримськотатарського активіста Ернеса Сейтосманова засудили до 18 років колонії суворого режиму. Його судили за організацію діяльності ісламської політичної партії Хізб ут-Тахрір, яка заборонена в Росії, але вільно діє в Україні та інших країнах світу.