Казахстан має дотримуватися статуту ООН, залишаючись у тісному контакті з Росією, − Токаєв

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що його країна повинна суворо дотримуватися статуту ООН, сподіваючись на припинення вогню в Україні та залишаючись водночас у тісному контакті з Росією.

Про це пишуть Новини Казахстану.

“Я окреслив нашу позицію щодо цього дуже складного питання. По-перше, ми повинні суворо дотримуватися Статуту Організації Об'єднаних Націй і загалом, звичайно, ми повинні підтримувати ООН як незамінну та універсальну організацію у світі”, − сказав він.

Далі Астана має підтримувати всі мирні ініціативи, озвучені Китаєм, а також іншими державами.

“Тому ми сподіваємося, що найближчим часом в Україні буде досягнуто припинення вогню, і ми зможемо надалі говорити про встановлення міцного миру в цій частині світу. Щодо Казахстану, то ми готові зробити свій посильний внесок у досягнення цієї мети”, − сказав президент.

Він водночас додав, що Казахстан та Росія є стратегічними партнерами. “Ми є членами тих самих організацій. Тому наша мета – залишатися у тісному контакті з Росією, щоб зміцнювати нашу взаємну співпрацю як на двосторонній основі, так і у відповідних міжнародних організаціях”, − додав Токаєв.

Нагадаємо, РФ обходить санкції щодо постачання військових технологій зокрема через Казахстан. У 2022 році центральноазіатська країна експортувала до Росії передових напівпровідників на 3,7 мільйона доларів, порівняно з лише 12 000 доларів за рік до початку війни.

Водночас Токаєв не визнає псевдоформувань Росії на території Донецької та Луганської областей та не поїхав на цьогорічний путінський форум у Петербург.