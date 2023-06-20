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На Сумщині від ворожих обстрілів одна людина загинула, ще три отримали пораненя

Росіяни обстріляли Юнаківську та Краснопільську громади.

На Сумщині від ворожих обстрілів одна людина загинула, ще три отримали пораненя
Фото: Сумська обласна прокуратура

На Сумщині від ворожих обстрілів одна людина загинула, ще три отримали пораненя. 

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, 19 червня 2023 року окупанти з території РФ здійснили артилерійський обстріл Юнаківської та Краснопільської громад Сумського району.

Внаслідок атаки ворога загинула 70-річна жителька с. Локня, 53-річний чоловік отримав поранення.

У смт Угроїди снаряд влучив у приватний будинок, жінка та її 12-річний син отримали тяжкі поранення.

За процесуального керівництва Сумської обласної та Сумської окружної прокуратур розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, ЗСУ за минулу добу знищили більше тисячі російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 221 460 військових, 3997 танків, 1214 крилатих ракет.

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