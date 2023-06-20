​Аеропорт "Бориспіль" пояснив, навіщо замовляє прибирання за 52 млн гривень, хоча він у простої

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" оголосив тендер вартістю майже 52 млн гривень на прибирання, хоча з початку повномасштабного російського вторгнення цивільні рейси в Україні не виконуються.

Після розголосу в соцмережах та ЗМІ підприємство опублікувало роз'яснення цієї закупівлі у фейсбуці.

15 червня 2023 року ДП МА "Бориспіль" розпочало відкриті торги на закупівлю послуг з комплексного обслуговування внутрішніх приміщень аеровокзального комплексу, паркінгу, та інших об’єктів аеропорту. Це, зокрема, послуги з прибирання. До переліку об’єктів прибирання, крім терміналів, належать і виробничі приміщення.

У повідомленні заявили, що попри простій під час воєнного стану є потреба "в підтримці в належному стані виробничих приміщень, оскільки в дуже малому відсотковому відношенні, аеропорт функціонує".

Пресслужба наголошує, що тендер – рамковий, і якщо потреби в прибиранні тих чи інших приміщень не буде, гроші витрачатися не будуть.

"Згідно з умовами тендерної документації вимоги щодо щоденного, цілодобового і безперервного надання послуг не застосовується в період дії правового режиму воєнного стану в Україні. Крім цього, надання послуг розпочинається на підставі письмової заявки від аеропорту. Тобто, якщо аеропорт не матиме потреби в прибиранні як в цілому, так і стосовно окремих приміщень, то письмова заявка не буде надаватися, відповідно кошти не будуть витрачатися. Підтвердженням є фіксація в тендерній документації права аеропорту зменшувати обсяг закупівлі послуг у разі виробничої потреби і відсутність обов’язку замовляти послуги у повному обсязі по кожній групі прибирання", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку травня Міністерство відновлення заявило, що розпочинає проєкт з оцінки ризиків системи запобігання корупції у Міжнародному аеропорту "Бориспіль". Проєкт розрахований на два місяці. Зокрема, буде проаналізовано систему закупівель та укладання договорів, визначені потенційні зони ризику та способи їх усунення, проведені інтерв’ю з учасниками бізнес-процесів.

1 березня 2023 року ексголову аеропорту "Бориспіль" та МАУ Євгена Дихне засудили до п'яти років позбавлення волі. Завдані збитки екскерівником аеропорту оцінюються у понад 15,7 млн грн.

У червні 2021 року Дихне вручили обвинувальний акт. Слідство в справі про зловживання службовим становищем тривало близько двох років.