Президенту МАУ Дихне вручили обвинувальний акт

Слідство в справі про зловживання службовим становищем тривало близько двох років.

Президенту авіакомпанії МАУ, ексдиректору міжнародного аеропорту "Бориспіль" Євгенію Дихне вручили обвинувальний акт за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України – зловживання владою чи службовим становищем.

Слідство у цій справі тривало близько двох років, повідомили в пресрелізі адвокати Дихне.

Детективи НАБУ зібрали 41 том матеріалів справи. Захисники Дихне вважають, що доказів причетності їхнього підзахисного до інкримінованого злочину немає, "оскільки самого правопорушення не було як факту".

"Євгенія Дихне звинувачують в тому, що коли він був на посаді в.о. директора Державного підприємства Міжнародний аеропорт “Бориспіль”, начебто всупереч інтересам служби підписував попередні договори оренди, завдяки яким орендарі мали змогу користуватись приміщенням та надавати послуги пассажирам аеропорту, поки Фонд державного майна зволікав зі своїми процедурами", - заявили адвокати.

Вони зазначили, що обвинувальний акт охоплює період часу, коли Дихне працював на посаді в.о. директора Державного підприємства МА “Бориспіль” (2016 — 2017 роки).

За їхніми словами, до 2015 в "Борисполі" працювали чотири термінали, а пересісти з рейсу на рейс було можливо тільки пройшовши пішки понад кілометр по вулиці, а в терміналі D не було зони внутрішніх авіарейсів.

За час правління Дихне в "Борисполі" впровадили хабову модель – усі закордонні рейси перевели в термінал D, а для внутрішніх побудували нову зону. При цьому в терміналі не було необхідних "зручностей" – аптек, кіосків з пресою та сувенірами, кафе, кас авіакомпаній та туристичних фірм.

Майно аеропорту є державним, тож ним розпоряджається Фонд держмайна. Конкурси на здачу майна в оренду могли проводитися по кілька років, тож для пришвидшення процедури Дихне, за словами його адвокатів, вирішив використовувати попередні договори оренди.

Орендар сплачував за використання приміщення аеропорту ціну, 70% з якої йшли у Фонд держмайна, а 30% залишалися аеропорту.

"При цьому орендар зобов’язувався звернутись до Фонду держмайна, щоб ініціювати конкурс на оренду цього ж приміщення у встановленому законом порядку і звільнити його, якщо за результатами конкурсу переможе інший претендент", - запевнили адвокати.

Такі договори використовувалися ще в 2012 році, до Дихне.

"За приблизно десять років в аеропорту «Бориспіль» було укладено більше сотні договорів попередньої оренди. Але тільки два випадкових попередніх договори є суттю злочину, який НАБУ інкримінує нашому клієнту", - заявили захисники.

Адвокати заявили, що дії Дихне не завдали збитків аеропорту чи державі.

Нагадаємо, що за версією слідства, із 2014-го по 2019 рік службові особи аеропорту уклали договори та неправомірно передали в оренду приміщення підприємства суб’єктам підприємницької діяльності за заниженою вартістю. Розмір завданих збитків перевищує 16,5 млн грн.

Оскільки майно належить Міністерству інфраструктури України, передавати його в оренду має право винятково Фонд державного майна України за відповідною конкурсною процедурою.