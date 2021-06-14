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ВАКС виправдав ексдепутата Ради Сольвара через помилку слідства

Депутата звинуватили в зловживанні владою, а треба було - у шахрайстві.

ВАКС виправдав ексдепутата Ради Сольвара через помилку слідства
Руслан Сольвар
Фото: facebook.com/solvar.com.ua

Вищий антикорупційний суд виправдав колишнього депутата Верховної Ради Руслана Сольвара, якому Національне антикорупційне бюро закидало незаконне отримання 361 тис. гривень компенсації за оренду житла.

Про це повідомляється на сайті ВАКС.

У листопаді 2014 року Сольвар як народний депутат отримав у користування номер у готелі "Київ", оскільки не мав власного житла в столиці. На початку березня 2017 йому дісталася у спадок квартира в Києві, але депутат не повідомив про цей факт в Управління справами Апарату Верховної Ради. Це дозволило йому і далі отримувати компенсаційні виплати з держбюджету.

Тільки в жовтні 2018 року, після низки публікацій у ЗМІ, ексдепутат відмовився від отримання грошей. За ці півтора року, як встановило слідство, він встиг отримати понад 361 тис. гривень компенсації за оренду житла.

НАБУ, яке розслідувало цю справу, кваліфікувало дії депутата за ч. 2 ст. 364 КК України - зловживання владою.

Антикорупційний суд вирішив, що це було помилкою.

"За наслідками судового розгляду колегія суддів встановила відсутність у діянні колишнього народного депутата України складу кримінального правопорушення – зловживання владою. Стороною обвинувачення не доведено використання ним своїх владних повноважень для прийняття рішення про здійснення компенсації винайму готельного номера або відмову у здійсненні такої компенсації. Колегія дійшла висновку про вчинення обвинуваченим злочину проти власності – шахрайства, але зміна кваліфікації судом на більш тяжку статтю закону про кримінальну відповідальність не допускається у зв’язку із погіршенням його становища", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим ВАКС був змушений ухвалити виправдувальний вирок.

Його можна оскаржити в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

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