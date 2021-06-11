​Чоловіка, який погрожував підірвати гранату в одеському суді, посадили на два роки

Приморський районний суд Одеси 8 червня виніс вирок чоловіку, який у лютому 2020 року під час судового розгляду погрожував підірвати себе гранатою.

Про це повідомляється у судовому реєстрі.

Чоловіка уже кілька років судять за обвинуваченням у вбивстві громадянина Ізраїлю.

28 лютого 2020 року під час чергового засідання в Приморському райсуді арештант дістав із поліетиленового пакету металевий предмет, ззовні схожий на ручну осколкову гранату, та сказав присутнім, що влаштує вибух.

Граната була несправжньою, тому чоловіка судили за ч. 1 ст. 259 КК України - завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху.

Обвинувачений визнав провину, пояснивши свої дії бажанням привернути увагу громадськості.

"Чоловік проходить підозрюваним у вбивстві. Він повідомив, що не причетний до вказаного злочину, вимагає звільнити його з-під варти і відпустити додому. Повідомив, що три роки не бачив сім'ю і дуже хоче побачити свою дружину", - розказував в той день начальник обласної поліції Олег Бех.

У залі під час розгляду перебували двоє суддів, які фактично опинилися в заручниках у чоловіка. Тому спочатку інцидент розслідувався за ст. 379 ККУ (посягання на життя судді), потім обвинувачення пом'якшили.

Суд, розглянувши обставини справи, призначив чоловіку покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

Вирок у кримінальній справі про вбивство громадянин Ізраїлю досі не розглянули.