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Фігуранту "справи Хізб ут-Тахрір" у Криму продовжили арешт на два місяці

Судове засідання проходило в закритому режимі.

Фігуранту "справи Хізб ут-Тахрір" у Криму продовжили арешт на два місяці
Адвокат Олексій Ладін з родичами арештованого перед будівлею суду
Фото: crimean-solidarity.org

Ленінський районний суд у підконтрольному РФ Криму продовжив термін тримання під вартою фігуранту "справи Хізб ут-Тахрір" Яшару Шихаметову на два місяці.

Судове засідання проходило в закритому режимі, повідомили в громадському об'єднанні "Кримська солідарність".

Як розповів адвокат Олексій Ладін, захист подавав клопотання про допуск слухачів на цей процес, проте суд відмовив у його задоволенні.

"Проведення судового засідання в закритому режимі необґрунтоване і незаконне", - вважає адвокат.

Яшар Шихаметов поскаржився адвокату на проблеми зі здоров'ям - регулярне підвищення артеріального тиску і біль у серці.

"Людина вже немолода, і в умовах-тортурах слідчого ізолятора, на жаль, це вже буденна річ. Проте він не падає духом", - зазначив Ладін.

17 лютого в Криму пройшли масові обшуки в Білогірську, Бахчисараї, Сімферополі, Севастополі та Совєтському районі Криму. Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов, Азамат Еюпов, Яшар Шихаметов, Ернест Ібрагімов і Олег Федоров були доставлені в управління ФСБ Росії в Криму після проведення слідчих заходів за місцем проживання в їхніх будинках.

Родичам слідчі ФСБ повідомили, що затриманим інкримінують статтю 205.5 КК Росії. Кримські татари звинувачуються в причетності до діяльності релігійної організації "Хізб ут-Тахрір", забороненої в Росії, але чинної без обмеження на рівні національних законодавств в Україні та багатьох країнах світу.

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