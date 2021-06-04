Бойовику "ДНР" заочно дали довічне за обстріл автобуса під Волновахою

Його російського командира ще будуть судити.

Куйбишевський районний суд Запорізької області у п'ятницю, 4 червня, визнав бойовика "ДНР" Юрія Шпакова винним у обстрілі автобусу під Волновахою в січні 2015 року та заочно призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Про це повідомляється на сайті суду.

Шпаков вступив до терористичної організації "ДНР" у квітні 2014 року.

В період з квітня 2014 року по травень 2015 року він виконував обов'язки так званого "командира 1-го батальйону 5-ої Донецької ОМСБр Оплот" і брав участь у бойових діях проти Збройних сил України.

13 січня 2015 року Шпаков на виконання наказу свого безпосереднього командування керував обстрілом з реактивних систем залпового вогню по блокпосту біля міста Волноваха, де саме перебували цивільні особи.

Під снаряди потрапив рейсовий автобус "Златоустівка - Донецьк", що рухався з Волновахи в сторону селища Бугас і саме проходив паспортний контроль на блокпосту. Тоді загинули 12 цивільних осіб і ще 19 отримали тілесні ушкодження.

Розглянувши матеріали справи суд визнав Шпакова винним за ч.1 ст.258-3 (участь в терористичній організації) та ч.3 ст.258 (теракт) Кримінального кодексу.

Російського полковника Анатолія "Захара" Синельникова, який віддав наказ про обстріл пасажирського автобуса під Волновахою, мають судити окремо.

Нагадаємо, що у березні 2021 року до довічного ув’язнення були засуджені організатори збиття транспортного літака Іл-76 Збройних сил України, внаслідок якого загинули 40 десантників та 9 членів екіпажу.