Від початку конфлікту на Донбасі загинули 152 дитини, 146 дістали поранення

Сьогодні Україна вперше на державному рівні вшановує пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України.

За даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, упродовж усього періоду збройного конфлікту на сході України, з 14 квітня 2014 року по 30 квітня 2021 року загинуло 152 дитини (із них 102 хлопчики і 50 дівчаток) та 146 дітей зазнали поранення (із них 120 хлопчиків і 26 дівчаток).

Про це повідомили в Офісі омбудсмана України з нагоди Дня вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

"На превеликий жаль, ця болюча статистика повною мірою не відображає масштабів втрат, яких зазнали діти протягом тривалого збройного конфлікту. Неможливість забезпечення державного контролю за дотримання прав людини на тимчасово окупованій території позбавляє можливості оцінити масштаби проблем, з якими стикаються діти по іншу сторону лінії розмежування", - зазначається в повідомленні.

Водночас, згідно з оперативною інформацією Національної соціальної сервісної служби України, станом на 30 травня цього року кількість дітей, які отримали статус дитини, яка постраждала внаслідок військових дій та збройних конфліктів, становить 66 491 особу, з них 95 отримали такий статус через поранення, контузії, каліцтва.

"Проте для таких дітей на рівні законів та підзаконних актів досі не передбачено жодних гарантій, окрім безоплатного гарячого харчування в державних і комунальних закладах освіти. Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини неодноразового наголошувалось на необхідності розробки нормативно-правових актів, які передбачатимуть отримання дитиною певних пільг, виплат, допомог", - йдеться в повідомленні.

Омбудсман закликає уряд, парламент, органи державної влади та місцевого самоврядування, громадськість докласти максимум зусиль для впровадження політики захисту та безпеки українських дітей від збройного конфлікту.

Сьогодні Україна вперше на державному рівні вшановує пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, та відзначає Міжнародний день дітей - безневинних жертв агресії. Постанову "Про вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України" Верховна Рада України ухвалила 1 червня - у Міжнародний день захисту дітей.