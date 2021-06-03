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Впродовж дня на Донбасі порушень режиму припинення вогню не зафіксовано

Втрат серед ЗСУ немає.

Впродовж дня на Донбасі порушень режиму припинення вогню не зафіксовано
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Від початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи", - йдеться у повідомленні.

В районі проведення операції також виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехніки ДСНС розмінували понад 2 гектари території та передали на знищення 96 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 2 червня, в районі проведення ООС порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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