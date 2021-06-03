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Зеленський ввів у дію рішення РНБО про активізацію врегулювання на Донбасі

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про активізацію врегулювання на Донбасі
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки від 2 червня 2021 року "Про деякі питання активізації процесу мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях".

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

Згідно з документом, уряд за два місяці має підготувати законопроєкти про впровадження на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей правосуддя перехідного періоду та внести їх у встановленому порядку на розгляд Верховної Ради.

Також Кабміну доручається в тримісячний термін відпрацювати із залученням СБУ питання про відкликання мережевих ресурсів, виділених у користування операторам телекомунікацій, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України в Донецькій і Луганській областях або використовуються в інформаційній агресії Російської Федерації проти України.

У шестимісячний термін уряд має забезпечити розгортання загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7 на базі Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення. А також забезпечити радіомовлення в середньохвильовому діапазоні, зокрема зі спеціальним контентом, з метою покриття територій ОРДЛО сигналом українських радіостанцій.

Протягом 2021 року уряду необхідно завершити облаштування контрольних пунктів в'їзду-виїзду в ОРДЛО, а також створення поблизу кожного контрольного пункту гуманітарно-логістичних центрів.

Крім того, Зеленський доручив Головнокомандувачу Збройних сил України в шестимісячний термін завершити виконання заходів щодо посилення охорони і оборони десантно небезпечних ділянок українського узбережжя Чорного і Азовського морів, а також об'єктів критичної інфраструктури в Донецькій і Луганській областях.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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