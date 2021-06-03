У зоні ООС минулої доби не стріляли

Упродовж минулої доби, 2 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це інформує пресцентр ООС у ранковому зведенні.

"Протягом минулої доби, 2 червня та станом на 7 годину ранку 3 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Попри те, як повідомляли в пресцентрі ООС учора ввечері, збройні формування ОРДО продовжують нехтувати вимогами щодо розміщення озброєння та військової техніки та порушують як лінії відведення, так і межі виділених місць зберігання зброї. Наявні порушення можуть свідчити про бойове злагодження механізованих підрозділів противника.

На тимчасово окупованій території продовжують мати місце факти заборони допуску представників СММ з боку російських найманців. Зафіксовано недопуск в населених пунктах Бессарабка, Нова Мар’ївка.

Крім того, БПЛА СММ зазнавали впливу перешкод сигналу внаслідок глушіння під час виконання запланованих польотів уздовж усієї лінії розмежування на непідконтрольній уряду території у районах населених пунктів Криничне, Богданівка та Голубівка.

Окупанти, використовуючи засоби РЕБ російського виробництва, перешкоджали польотам БПЛА Місії, ставлячи перешкоди під час прольоту в районі населених пунктів Степанівка, Костянтинівка, Кам’янка, Красногорівка на підконтрольній Україні території.

З приводу цих порушень Українською стороною СЦКК направлено ноту СММ ОБСЄ.