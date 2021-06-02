Фото: lv.dsns.gov.ua

12-річний учень шостого класу однієї зі шкіл Львова загинув 2 червня під час екскурсії до Кам'янецького водоспаду в Карпатах.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"Щирі співчуття рідним хлопчика, який загинув сьогодні на Сколівщині. Під час екскурсії до с. Кам’янка учень 6 класу львівської школи підійшов близько до водоспаду, послизнувся і впав у воду, внаслідок чого отримав травму, не сумісну з життям. Громада висловлює щирі співчуття рідним", - йдеться в його фейсбуці.

Управління освіти Львівської міської ради призначило службове розслідування за даним фактом.

На сайті львівського облуправління ДСНС повідомляється, що нещасний випадок стався близько 11:55, хлопчик впав у воду і зачепився ногою за коріння дерева.

Причини смерті встановлять експерти.

За даними місцевого видання Zaxid.net, група з 44 дітей зі Львова перебувала на шкільній екскурсії у супроводі п'яти дорослих – трьох вчителів і двох батьків. За словами очевидців, один із хлопчиків зірвався зі слизького каміння під час спроби сфотографувати себе на тлі водоспаду.

Директор заповідника "Сколівські Бескиди" Василь Приндак сказав, що небезпечні ділянки водоспаду огороджені. "Там є і попереджувальні таблички, щоб туди ніхто не залазив, є і огородження, нижче якого не можна спускатися. Хлопець переліз його і став на камінь, який є дуже слизький і послизнувся. Дитина по камені з’їхала в русло водоспаду, люди, які були поруч, не могли туди дістатися", – розповів він.