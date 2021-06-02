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Окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Бойових втрат серед військовослужбовців немає

Окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Протягом минулої доби, 1 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти тричі відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів. У районі Катеринівки ворог використав гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Неподалік Пісків противник у напрямку позицій наших захисників вів вогонь зі стрілецької зброї.

Бойових втрат серед військовослужбовців немає. На обстріли противника ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 2 червня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 1 червня впродовж доби було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

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