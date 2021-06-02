Окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Протягом минулої доби, 1 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти тричі відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів. У районі Катеринівки ворог використав гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Неподалік Пісків противник у напрямку позицій наших захисників вів вогонь зі стрілецької зброї.
Бойових втрат серед військовослужбовців немає. На обстріли противника ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7 годину ранку, 2 червня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, 1 червня впродовж доби було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.