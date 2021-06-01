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У Києві провели акцію на підтримку арештованих у Білорусі підлітків

У Білорусі після президентських "виборів" 2020 року заарештовано за політичними мотивами щонайменше 6 підлітків.

Фото: Lb.ua

У Києві 1 червня, у Міжнародний день захисту прав дітей провели акцію “Свободу білоруським дітям!” на підтримку білоруських підлітків, арештованих за політичними мотивами.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua з місця події.

Як повідомляють організатори акції на сторінці події у Facebook, у Білорусі після президентських "виборів" 2020 року заарештовано за політичними мотивами щонайменше 6 підлітків. Більшість з них обвинувачено в участі в "в масових заворушеннях" 10 грудня 2020.

Акція розпочалась о 19:00 на Майдані Незалежності. У ній взяли участь кілька десятків людей.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Нагадаємо, наприкінці травня у Києві біля будівлі Міністерства закордонних справ відбулась акція "Досить спонсорувати державний тероризм Олександра Лукашенка!".

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