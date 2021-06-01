Травень у Києві був на 1,4°С холодніший за кліматичну норму

Минулий місяць видався більш дощовим, ніж зазвичай.

Середньомісячна температура повітря в Києві в травні склала всього 14,4 градуса за Цельсієм. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Срезневського, це на 1,4 градуса нижче від кліматичної норми.

Цьогоріч травень був теплішим, ніж у 2020 році, проте все став одним з найхолодніших у цьому сторіччі.

Найхолодніше було 9 травня, коли мінімальна температура під ранок опустилася до +3,4 градуса, а найтепліше – 16 травня, коли максимальна температура після полудня піднялася до 25,1 градуса.

Водночас місяць був вологим. На проспекті Науки, де розташована обсерваторія, у травні випало 74 мм, або 114% від кліматичної норми.

Нагадаємо, що нова кліматична норма температури для квітня в Києві становить +15,8 градусів, тоді як раніше було +15,2 градусів.