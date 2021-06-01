Мінування було проведено за допомогою РПГ з використанням мін ПОМ-2, що заборонені Женевською конвенцією.

Фото: https://www.facebook.com/pressjfo.news

Проросійські найманці продовжують здійснювати дистанційне мінування поблизу населених пунктів, що знаходяться на підконтрольній уряду України території поблизу лінії зіткнення.

Про це повідомляє пресцентр Штабу ООС.

Так, 30 травня близько 20 години російські найманці здійснили дистанційне мінування околиці населеного пункту Майорське зі сторони населеного пункту шахти 6-7, який знаходиться на тимчасово окупованій території населеного пункту Горлівка.

“Мінування незаконними збройними формуваннями було проведено за допомогою РПГ з використанням мін ПОМ-2, що заборонені Женевською конвенцією. Зазначені дії окупантів наражають на небезпеку місцеве населення та протирічать Мінським домовленостям щодо всеосяжного перемир’я”, - йдеться у повідомленні.

Українська сторона СЦКК провела верифікацію мінування та за допомогою встановленого координаційного механізму поінформовала СММ ОБСЄ.

Фото: https://www.facebook.com/pressjfo.news

Фото: https://www.facebook.com/pressjfo.news

Фото: https://www.facebook.com/pressjfo.news

Фото: https://www.facebook.com/pressjfo.news

“Українська сторона СЦКК вкотре наголошує, що підрозділи ЗС України знаходяться на позиціях та неухильно дотримуються зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Мінських домовленостей”, - повідомляє штаб ООС.

Нагадаємо, раніше неодноразово повідомлялося про випадки грубих порушень Мінських домовленостей та міжнародного гуманітарного права з боку збройних формувань Російської Федерації. Серед іншого йшлося і про факти мінування населених пунктів на Донбасі забороненим російськими боєприпасами.