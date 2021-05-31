З початку доби цієї на Донбасі зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Про це повідомляє пресцентр Штабу ООС.

Так, поблизу Водяного окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем.

Неподалік Авдіївки противник застосував у напрямку українських позицій автоматичні станкові гранатомети, а біля Майорська – ручні протитанкові гранатомети.

У районі населеного пункту Золоте-4 ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

Крім цього, у напрямку населеного пункту Санжарівка був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ.

"Українська сторона СЦКК використовуючи координаційний механізм оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовослужбовцями", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 30 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.