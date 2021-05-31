Поліція Київської області викрила злочинну організацію, яка тривалий час діяла на Закарпатті. Під час масштабної спецоперації на Західній Україні затримано 7 учасників злочинної організації, які підозрюються у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів.
Учасники злочинного угруповання спеціалізувалися на розбоях, торгівлі зброєю, контрабанді, продажі наркотиків, а також викраденні людей, інформує пресцентр Міністерства внутрішніх справ.
"У містах Львів та Мукачево правоохоронці провели 23 обшуки, задіяли 60 екіпажів поліції", - зазначають у МВС.
Під час обшуків вилучено понад 50 одиниць вогнепальної зброї, 15 одиниць автоматичної зброї, 2 помпові рушниці, 10 пістолетів системи «ПМ», 5 пістолетів «Форт-17», 5 пістолетів ТТ, 6 гранат, понад 40 магазинів, набої, пристрої для безшумної стрільби.
У зловмисників виявили цілий арсенал холодної зброї в кількості 100 штук, тепловізори, радіостанції, gps-трекери, спецодяг та бронежилети, які фігуранти використовували у своїй злочинній діяльності.
За місцем мешкання учасників злочинної організації виявили також дорогоцінні швейцарські годинники, золоті прикраси, коштовності та валюту, здобуту злочинним шляхом. У зловмисників вилучили 6 транспортних засобів, у тому числі преміумкласу «Mercedes» та «Audi», які використовувалися під час підготовки та безпосереднього вчинення злочинів.
Крім того, поліція вилучила у злочинної групи 800 грамів наркотичних засобів.
Наразі 7 осіб, у тому числі організатор, затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігурантам повідомлено про підозру за цілою низкою статей: створення злочинної організації, незаконне позбавлення волі, розбій, незаконне заволодіння транспортним засобом. (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів.
За скоєне їм загрожує до 15-ти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Також проводиться перевірка причетності фігурантів до вчинення аналогічних злочинів на території України.
Нагадаємо, раніше на Київщині затримали сімох членів банди, яка викрадала і катувала людей.