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Поліція затримала сімох членів банди, яка діяла на Закарпатті

У Львові та Мукачеві правоохоронці провели 23 обшуки, задіяли 60 екіпажів поліції.

Поліція Київської області викрила злочинну організацію, яка тривалий час діяла на Закарпатті. Під час масштабної спецоперації на Західній Україні затримано 7 учасників злочинної організації, які підозрюються у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів.

Учасники злочинного угруповання спеціалізувалися на розбоях, торгівлі зброєю, контрабанді, продажі наркотиків, а також викраденні людей, інформує пресцентр Міністерства внутрішніх справ.

"У містах Львів та Мукачево правоохоронці провели 23 обшуки, задіяли 60 екіпажів поліції", - зазначають у МВС.

Під час обшуків вилучено понад 50 одиниць вогнепальної зброї, 15 одиниць автоматичної зброї, 2 помпові рушниці, 10 пістолетів системи «ПМ», 5 пістолетів «Форт-17», 5 пістолетів ТТ, 6 гранат, понад 40 магазинів, набої, пристрої для безшумної стрільби.

У зловмисників виявили цілий арсенал холодної зброї в кількості 100 штук, тепловізори, радіостанції, gps-трекери, спецодяг та бронежилети, які фігуранти використовували у своїй злочинній діяльності.

За місцем мешкання учасників злочинної організації виявили також дорогоцінні швейцарські годинники, золоті прикраси, коштовності та валюту, здобуту злочинним шляхом. У зловмисників вилучили 6 транспортних засобів, у тому числі преміумкласу «Mercedes» та «Audi», які використовувалися під час підготовки та безпосереднього вчинення злочинів.

Крім того, поліція вилучила у злочинної групи 800 грамів наркотичних засобів. 

Наразі 7 осіб, у тому числі організатор, затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігурантам повідомлено про підозру за цілою низкою статей: створення злочинної організації, незаконне позбавлення волі, розбій, незаконне заволодіння транспортним засобом. (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів.

За скоєне їм загрожує до 15-ти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Також проводиться перевірка причетності фігурантів до вчинення аналогічних злочинів на території України.

Нагадаємо, раніше на Київщині затримали сімох членів банди, яка викрадала і катувала людей.

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