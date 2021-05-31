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Аеропорт "Ужгород" повноцінно запрацює з вересня

Рейси почнуться з 1 червня, але тільки за правилами візуальних польотів.

Аеропорт "Ужгород" повноцінно запрацює з вересня
Фото: focus.ua

Аеропорт "Ужгород" відновить повноцінну роботу з 9 вересня, коли наберуть чинність зміни в аеронавігаційному просторі Словаччини.

Як повідомляється на сайті Міністерства інфраструктури, вони делегують Україні управління частиною авіапростору Словаччини. Це означатиме, що вже цього року авіакомпанії зможуть здійснювати посадку на летовищі Ужгорода за аеронавігаційними приладами.

Українська авіакомпанія "Роза Вітрів" розпочне виконання регулярних рейсів на аеродром міста Ужгород з 1 червня, але до 9 вересня польоти будуть здійснюватися за правилами візуальних польотів.

Аеропорт не працює фактично з 2016 року, не враховуючи кількох місяців у 2019 році, коли рейси намагалась виконувати авіакомпанія "Мотор Січ". 

Угода між Кабінетом міністрів України та урядом Словацької Республіки про визначення умов використання визначеної частини повітряного простору Словаччини була підписана 24 вересня 2020 року в Братиславі.

Вона вступає у дію з 5 червня, а делегування повітряного простору Словаччини під управління України - з 9 вересня.

Нагадаємо, що аеропорт "Ужгород" розташований безпосередньо біля словацького кордону - для зльоту і посадки в Ужгороді літаки повинні заходити в повітряний простір Словаччини. Його використання вимагає міжурядових домовленостей, тому Україна вирішила будувати на Закарпатті новий аеропорт.

Він з'явиться у Мукачеві.

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