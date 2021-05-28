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БНК не має наміру припиняти поставки бензину А-95 в Україну

В компанії заявили, що можуть скоротити обсяги через ремонт Мозирського НПЗ.

БНК не має наміру припиняти поставки бензину А-95 в Україну
Фото: autocentre.ua

Білоруська нафтова компанія (БНК) не має наміру припиняти поставки бензину А-95 в Україну, але може скоротити обсяги через ремонт Мозирського нафтопереробного заводу.

Про це в коментарі LB.ua заявив заступник генерального директора БНК-Україна Сергій Мельник.

"Ніякої заборони немає. Ми за контрактами номінували обсяги до 5 числа місяця поставок. Номінація буде, але він буде, можливо, в зменшеному обсязі. Це пов'язано з плановим ремонтом Мозирського НПЗ, який почнеться 1 червня. На інші продукти ніяких заборон немає і ніякої політичної підоснови теж немає", - сказав Мельников.

Термінів ремонту він не уточнив, але за інформацією LB.ua, роботи можуть тривати два тижні.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що БНК, яка є основним експортером нафтопродуктів із Білорусі, може зупинити постачання бензину А-95 в Україну.  За даними консалтингової групи "А-95", середньомісячні постачання білоруського А-95 у 2021 році дорівнювали 55 тис. тонн, що становить близько 50% ринку цієї марки. Швидко перекрити їх навряд чи можливо, тому на ринку може виникнути дефіцит.

"Укртатнафта" вже  заявила про готовність повністю замінити білоруський бензин.

Україна і Білорусь мають достатньо напружені відносини через неоднозначну позицію країни-сусіда щодо війни з Росією. Крім того, Україна не підтримує режиму Олександра Лукашенка і разом з європейськими країнами ввела обмеження в авіаційній сфері після протиправного затримання білоруського опозиційного блогера Протасевича. 

Також Україна заборонила до жовтня цього року імпорт електроенергії з Білорусі та Росії. У квітні Україна ввела спецмито 35% на автобуси та вантажівки з Білорусі. 

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