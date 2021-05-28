"Укртатнафта" заявила про готовність повністю замінити білоруський бензин

Компанія "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ) заявила про готовність повністю замінити білоруський бензин А-95, якщо Білоруська нафтова компанія дійсно зупинить його постачання.

Про це йдеться в релізі компанії.

"Останні роки залежність від поставок білоруського бензину на українському ринку становила близько 50%. При цьому ПАТ «Укртатнафта» забезпечувала внутрішній ринок бензинів до 43%. З урахуванням можливості збільшити переробку на ПАТ «Укртатнафта» майже вдвічі, дефіциту бензинів на ринку не виникне. Крім того, збільшення виробництва бензинів в Україні призведе до відповідного збільшення виробництва дизельного пального і скрапленого газу", - заявила "Укртатнафта".

Компанія заявила, що ще у грудні 2018 року зверталася зі скаргою до Міністерства економіки на субсидований імпорт білоруських бензинів, але їй було відмовлено у розгляді.

Нагадаємо, 28 травня стало відомо про те, що Білоруська нафтова компанія, яка є основним експортером нафтопродуктів з Білорусі, не підтвердила українським контрагентам постачання бензину А-95 на червень.

Цього ж дня стало відомо про те, що Білорусь обмежує імпорт ряду українських товарів: кондитерських виробів, шоколаду, соків, пива, плит ДСП і ДВП, шпалер, туалетного паперу і упаковки, цегли, керамічної плитки, скляних ампул, сільгосптехніки для сіяння, пральних машин, меблів.