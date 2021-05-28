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Лукашенко зібрався відкрити на кордоні пункти вакцинації "Спутніком" для громадян України

"Там же наші люди живуть, однією мовою розмовляємо".

Лукашенко зібрався відкрити на кордоні пункти вакцинації "Спутніком" для громадян України
Фото: president.gov.by

Олександр Лукашенко зібрався відкрити на кордоні пункти вакцинації "Спутніком V" для громадян України.

Про це він сказав під час засідання ради глав урядів СНД у Мінську.

"Хоч їхні уряди поводяться непристойно по відношенню до Білорусі, але ви бачите, який попит на "Спутнік V" в західних державах, і до нас дуже багато людей всіляко намагаються пробратися. Люди просять: допоможіть! Ми домовилися з президентом Росії про те, що Білорусь відкриє кілька переходів на кордоні, облаштує там відповідні намети, якщо потрібно. У нас вистачає на кордоні цих пунктів, щоб прийняти охочих людей з території Польщі, Литви та інших держав. І особливо України. Там же наші люди живуть, однією мовою розмовляємо. І надати їм допомогу в вакцинації. Ми зараз опрацьовуємо це питання", - цитує Лукашенка його пресслужба.

Нагадаємо, що в лютому один в медичному журналі The Lancet було опубліковані попередні результати третьої фази клінічних досліджень російської вакцини "Спутнік V", під час яких вона нібито продемонструвала 91,6% ефективності.

Незважаючи на це Україна відмовилася купувати "Спутнік V", оскільки, по-перше, Росія є державою-агресором, а по-друге, ефективність російської вакцини так і не була підтверджені.

Більшість громадян України підтримують відмову уряду від закупівлі "Спутніка".

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