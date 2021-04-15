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Більшість українців підтримали відмову від "Спутніка V"

63% населення підтримали рішення уряду.

Більшість українців підтримали відмову від "Спутніка V"
Фото: EPA/UPG

Більшість українців підтримали рішення держави не використовувати російську вакцину від коронавірусу "Спутнік V".

Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг", яке проводилось 24-28 березня.

63% респондентів заявили, що підтримують відмову від російської вакцини, 23% - мають протилежну думку. Останніх найбільше серед мешканців південних і східних областей.

В опитуванні взяли участь 2000 респондентів, дослідження проводилось методом особистого формалізованого інтерв’ю.

Нагадаємо, що використання "Спутніка V" дозволили близько 60 країн світу. Україна в їх число не входить.

На початку лютого один з найвідоміших медичних журналів The Lancet опублікував попередні результати третьої фази клінічних досліджень російської вакцини "Спутнік V". Повідомляється, що ця розробка має 91,6% ефективності проти COVID-19. Чи зможе вакцина потрапити в Україну і чи дійсно вона безпечна, читайте в матеріалі LB.ua.

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