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Комітет Ради підтримав виділення 6,5 млрд гривень на вакцини від COVID-19

За ці кошти мають закупити 25 млн доз вакцини різних виробників.

Комітет Ради підтримав виділення 6,5 млрд гривень на вакцини від COVID-19
Фото: EPA/UPG

Комітет Верховної Ради з питань бюджету підтримав рішення Кабміну про виділення 6.5 млрд гривень на закупівлю вакцин від коронавірусу.

Про це у Telegram повідомила народний депутат від "Слуги народу" Ольга Смаглюк-Василевська.

Ці кошти, за її словами, планують направити на закупівлю 25 млн доз вакцини різних виробників.

Гроші візьмуть з загального фінансування програми медичних гарантій. Кошти з цього фонду направляються на утримання лікарень, зарплати медикам, нові “швидкі”, закупівлю обладнання. 

“Мінфін був проти такого перерозподілу, проте МОЗ запевнило, що це тимчасова міра та протягом 3-х місяців поверне кошти назад”, - повідомила Смаглюк-Василевська.

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