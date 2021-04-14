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Понад 403 тисячі українців отримали щеплення від COVID-19

В Україні використовують вакцини від AstraZeneca і Sinovac.

Понад 403 тисячі українців отримали щеплення від COVID-19
Фото: EPA/UPG

У вівторок, 13 квітня, в Україні проти COVID-19 щеплено 15 152 людини. Від початку вакцинальної кампанії щеплено вже 403 553 людини, інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Учора щеплення проводилось 108 мобільними бригадами з імунізації та 658 пунктами щеплення.

Найбільше щеплень минулої доби зроблено на Львівщині (2 670), у Києві (1 970) та Дніпропетровській області (1 710). Водночас у Київській та Черкаській області вчора від коронавірусу не щепили жодної людини.

Станом на 13 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 449 960 людей.

Як повідомляли, вчора в Україні почали робити щеплення китайською вакциною Sinovac. Наразі Україна отримала першу партію цієї вакцини в обсязі 215 тисяч доз. Цю вакцину будуть використовувати для щеплення маломобільних людей та соціальних працівників, які за ними доглядають; вчителі, задіяні у ЗНО; олімпійців та паралімпійців; поліцейських.

Вакцинація від коронавірусу в Україні почалася у кінці лютого 2021 року. До вчора використовувалася тільки вакцина AstraZeneca/CoviShield, виготовлена найбільшим світовим виробником вакцин - індійським Serum Institute.

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