ЦГЗ попередив про високі ризики поширення поліомієліту в Україні

Вакцинація - єдина можливість уберегтися від недуги та ускладнень, які вона спричиняє.

Оперативний центр із реагування на надзвичайні ситуації Центру громадського здоров’я попереджає про високі ризики поширення поліомієліту в Україні.

Зазначається, що в Таджикистані зафіксували випадки гострого в’ялого паралічу в дітей, інфікованих дериватом вакцинного поліовірусу типу 2 (cVDPV2). Щоб зупинити поширення поліомієліту, у країні провели загальнонаціональну кампанію імунізації, аби всі діти, які пропустили щеплення, могли їх надолужити та були захищені від захворювання й можливого настання паралічу в разі контакту з вірусом.

У ЦГЗ повідомили, що, за даними ВООЗ та ЮНІСЕФ, у Таджикистані планове охоплення щепленнями проти поліомієліту сягало близько 96% у 2019 році і перевищувало 90% у 2020-му. "Тоді як в Україні рівень охоплення вакцинацією є недостатнім - 83 відсотки, що й збільшує ризик поширення поліомієліту", - наголошують у ЦГЗ.

"За оцінками Європейської регіональної комісії із сертифікації ліквідації поліомієліту, є ризик передачі інфекції у випадку ввезення дикого поліовірусу або появи деривату вакцинного поліовірусу в 41 країні регіону. Ризик в Україні було віднесено до категорії високих. За таких умов надзвичайно важливо підтримувати високий рівень охоплення щепленнями. Адже це єдиний надійний спосіб запобігти поліомієліту. Шістьох доз вакцини достатньо, щоб сформувався імунітет до поліомієліту до кінця життя", - зазначається в повідомленні.

У ЦГЗ додали, що в Україні є достатня кількість ефективних вакцин від поліомієліту. Вакцинація - єдина можливість вберегтися від недуги та ускладнень, які вона спричиняє.

Повідомляють, що захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована дитина й дорослий. Найбільш сприйнятливі до вірусу - діти віком до п’яти років. Тому перше щеплення діти отримують у перші місяці життя.

Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше - через брудні руки, інфіковану їжу та воду. Перебіг хвороби характеризується ураженням центральної нервової системи, виникненням паралічів. Хвороба може призвести до смерті.

У разі одужання після поліомієліту функція вражених хворобою нервів і м’язів не відновлюється.