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За добу в Україні зафіксували 11 680 нових випадків ковіду, госпіталізовано 2 334 людини

Одужали за добу 14 019 осіб

За добу в Україні зафіксували 11 680 нових випадків ковіду, госпіталізовано 2 334 людини
Фото: Єлизавета Серватинська

Станом на 13 квітня в Україні зафіксували 11 680 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 501 дитина та 366 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 2 334 особи. 457 пацієнтів померли. Одужали - 14 019 осіб.

За минулу добу було здійснено 83 975 тестувань, зокрема методом ПЛР – 38 684, методом ІФА – 19 284, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 007.

За весь час пандемії в Україні захворіло - 1 872 785 осіб, одужало – 1 430 234. Від ускладнень захворювання померли 37 758 пацієнтів. Всього було здійснено 8 716 400 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 503), Харківській (904), Львівській (838), Київській (818) та Одеській (795) областях.

Також за минулу добу, 12 квітня, 10 135 людей було щеплено проти COVID-19. Від початку кампанії вакцинована 388 401 людина, з них отримали 1 дозу – 388 399 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – п'ятеро осіб.

Щеплення проводилось 84 мобільними бригадами з імунізації та 543 пунктами щеплення.

Станом на 12 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації записались 446 213 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

  • м. Київ – 1 503 випадки/ 1 500 щеплень;
  • Вінницька область – 342 випадки/ 70 щеплень;
  • Волинська область – 329 випадків/ 170 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 706 випадків/ 850 щеплень;
  • Донецька область – 548 випадків/ 480 щеплень;
  • Житомирська область – 188 випадків/ 510 щеплень;
  • Закарпатська – 151 випадок/ 190 щеплень;
  • Запорізька область – 577 випадків/ 520 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 63 випадки/ 435 щеплень;
  • Київська область – 818 випадків/ 290 щеплень;
  • Кіровоградська область – 84 випадки/ 210 щеплень;
  • Луганська область – 252 випадки/ 260 щеплень;
  • Львівська область – 838 випадків/ 1 510 щеплень;
  • Миколаївська область – 355 випадків/ 350 щеплень;
  • Одеська область – 795 випадків/ 430 щеплень;
  • Полтавська область – 794 випадки/ 320 щеплень;
  • Рівненська область – 422 випадки/ 440 щеплень;
  • Сумська область – 179 випадків/ 250 щеплень;
  • Тернопільська область – 365 випадків/ 360 щеплень;
  • Харківська область – 904 випадки/ 200 щеплень;
  • Херсонська область – 88 випадків/ 210 щеплень;
  • Хмельницька область – 382 випадки/ 220 щеплень;
  • Черкаська область – 673 випадки/ 0 щеплень;
  • Чернівецька область – 235 випадків/ 260 щеплень;
  • Чернігівська область – 89 випадків/ 100 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, МОЗ заявило про пікове навантаження на "швидку допомогу" через ковід.

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