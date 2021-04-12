У Києві виявили ще 537 випадків захворювання на коронавірус, померли 42 людини

Госпіталізували 76 пацієнтів з COVID-19 та 287 - з підозрою на коронавірус та пневмонію.

За неділю, 11 квітня, в Києві підтвердили 537 випадків захворювання на коронавірус. 42 хворих померли, 148 людей одужали від COVID-19.

Про це інформує пресслужба КМДА.

Учора до лікарень столиці госпіталізували 76 пацієнтів з COVID-19 та 287 - з підозрою на коронавірус та пневмонію.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (160), Дніпровському (67) та Подільському (64) районах.

За весь час пандемії коронавірус виявили у 177 106 киян, 3 932 хворих померли, 111 216 осіб - подолали недугу.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 7 856 випадків ковіду. Госпіталізовано 2 770 осіб з ковідом, одужали 5 355 пацієнтів, 287 - померли. Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у Дніпропетровській (1 112), Харківській (595) та Львівській (590) областях.