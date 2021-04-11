За добу від ковіду вакцинувалися 4048 українців

З початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 377 050 осіб.

У суботу, 10 квітня в України проти коронавірусу було щеплено 4 048 людей.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Щеплення проводилось 59 мобільними бригадами з імунізації та 211 пунктами щеплення.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 697 випадків/ 530 щеплень;

Вінницька область – 143 випадки/ 110 щеплень;

Волинська область – 292 випадки/ 60 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 333 випадки/ 610 щеплень;

Донецька область – 839 випадків/ 370 щеплень;

Житомирська область – 434 випадки/ 60 щеплень;

Закарпатська – 138 випадків/ 40 щеплень;

Запорізька область – 279 випадків/ 10 щеплень;

Івано-Франківська область – 110 випадків/ 88 щеплень;

Київська область – 659 випадків/ 270 щеплень;

Кіровоградська область – 207 випадків/ 60 щеплень;

Луганська область – 72 випадки/ 250 щеплень;

Львівська область – 720 випадків/ 150 щеплень;

Миколаївська область – 416 випадків/ 40 щеплень;

Одеська область – 623 випадки/ 70 щеплень;

Полтавська область – 297 випадків/ 100 щеплень;

Рівненська область – 277 випадків/ 150 щеплень;

Сумська область – 638 випадків/ 40 щеплень;

Тернопільська область – 410 випадків/ 70 щеплень;

Харківська область – 1 374 випадки/ 100 щеплень;

Херсонська область – 312 випадків/ 360 щеплень;

Хмельницька область – 811 випадків/ 180 щеплень;

Черкаська область – 349 випадків/ 0 щеплень;

Чернівецька область – 193 випадки/ 270 щеплень;

Чернігівська область – 489 випадків/ 60 щеплень.

Додамо, з початку вакцинальної кампанії щеплено 377 050 українців.

Станом на сьогодні, 11 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 438 328 людей.

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що перші щеплення китайською вакциною CoronaVac в Україні планується здійснити 13 квітня. Перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer у рамках механізму COVAX прибудуть в Україну 14-15 квітня.

30 грудня 2020 року Україна законтрактувала 1,9 мільйона доз китайської вакцини за 964,3 млн гривень. 25 березня в Україну привезли першу партію з 215 тис. доз вакцини.

Вакцинація від коронавірусу в Україні почалася у кінці лютого 2021 року. Використовується поки що тільки вакцина AstraZeneca/CoviShield, виготовлена найбільшим світовим виробником вакцин - індійським Serum Institute.

З початку кампанії щеплено майже 373 002 українців, у тому числі за останню добу - 19 858 людей.