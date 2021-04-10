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МОЗ сподівається відкрити центри вакцинації у великих містах України влітку

Вакцинальні центри планують розгорнути, зокрема, на території виставкових центрів. 

МОЗ сподівається відкрити центри вакцинації у великих містах України влітку
Фото: facebook.com/oblzdravOD

Міністерство охорони здоров’я влітку 2021 року планує розгорнути центри вакцинації в містах-мільйонниках – Києві, Харкові, Львові та Одесі.

Поо це головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив на зустрічі з журналістами, пише Українська правда.

Вакцинальні центри планують розгорнути на території, наприклад, виставкових центрів. Там зможуть щеплювати приблизно 10 тисяч людей за день.

Нині, за словами Ляшка, у пунктах щеплень роблять у середньому 30 щеплень на добу. Мінімально – 20 щеплень, максимально – 50.

Нагадаємо, за слова Ляшка, перші щеплення китайською вакциною CoronaVac в Україні планується здійснити 13 квітня. Перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer у рамках механізму COVAX прибудуть в Україну 14-15 квітня.

30 грудня 2020 року Україна законтрактувала 1,9 мільйона доз китайської вакцини за 964,3 млн гривень. 25 березня в Україну привезли першу партію з 215 тис. доз вакцини.

Вакцинація від коронавірусу в Україні почалася у кінці лютого 2021 року. Використовується поки що тільки вакцина AstraZeneca/CoviShield, виготовлена найбільшим світовим виробником вакцин - індійським Serum Institute.

З початку кампанії щеплено майже 373 002 українців, у тому числі за останню добу - 19 858 людей.

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