Вся територія України буде покрита системою аеромедичної евакуації до кінця 2023 року.

Вперше з початку 90-х років авіація МВС разом з медиками служби екстренної медичної допомоги зробили плановий виліт в рамках пілотного проекту аеромедичної евакуації, який стартував з 1 квітня в Львівській області.

Про це у Facebook повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко.

“Гелікоптер ДСНС маючи на борту підготовлений медичний персонал, зробив виліт з Львова до розташованого в гірській місцевості міста Турка заради швидкої евакуації 78 річної жінки у якої стався тяжкий інсульт. Евакуація машиною швидкої допомоги могла б зайняти до 4-х годин. Гелікоптером час доставки до лікарні з моменту вильоту зайняв лише 1 годину 35 хвилин”, - написав Геращенко.

Швидке доправлення хворої до медзакладу збільшує її шанси на одужання, зазначив заступник голови МВС.

Він підкреслив, що з 1 травня ще один гелікоптер МВС з бригадою медиків заступає на чергування на Київщині. Вся територія України буде покрита системою аеромедичної евакуації до кінця 2023 року.

“З Франції продовжують поступати нові гелікоптери виробництва всесвітнього лідера Airbus. Загальний флот МВС тільки гелікоптерів Французкого виробництва складе - 55 одиниць і за кількістю буде 3-м в Європі після Франції та Німеччини”, - зазначив він.

Наразі в держбюджеті на фінансування аеромедичної евакуації виділено 30 млн гривень.

Геращенко також навів приблизні витрати на аеромедичну евакуацію. За його оцінками, повна вартість цього вильоту склала 46250 грн, без урахування витрат на амортизацію гелікоптера - 11780 грн.

Нагадаємо, в Україні вперше провели аеромедичну евакуацію в лютому 2019 року - на спеціальному літаку дівчинку 2006 року народження у тяжкому стані транспортували з Краматорська до Києва.

У липні 2018 року МВС України підписало контракт з Airbus Helicopters на закупівлю 55 вертольотів моделей H225, H145, Н125. Крім вертольотів, на базі створеного державного сервісного центру Україна отримає технічний супровід - сервісне обслуговування, інструкторів і техніків, а також навчання: підготовку екіпажів та інструкторів, які надалі будуть самі навчати персонал.