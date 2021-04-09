МВС спростувало інформацію про штурм бази на Трухановому острові з допомогою авіації

Правоохоронці проводять слідчі дії на одній із баз у Києві. Процесуальні заходи на Трухановому острові проводяться у межах кримінального провадження, відкритого за фактом самовільного зайняття земельної ділянки на острові.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Сьогодні, 9 квітня, на підставі ухвали суду працівники управління стратегічних розслідувань в місті Києві Нацполіції та прокуратури за участю фахівців КМДА, екоінспекції та Держгеокадастру проводять огляд земельної ділянки, будівель та споруд, що на ній розміщені", - сказано в повідомленні.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 4 ст. 197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво) КК України, здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Зазначається, що до проведення слідчої дії залучені працівники водної поліції та полку поліції особливого призначення.

Разом із тим і МВС спростовують інформацію про штурм бази на Трухановому острові з допомогою авіації.

"Поширена деякими ЗМІ та особами інформація щодо штурму бази та використання при цьому сил авіації не відповідає дійсності", - наголошують у міністерстві.

Раніше про те, що на Трухановому острові в Києві співробітники правоохоронних органів за підтримки авіації штурмують охоронну фірму, пов'язану з нардепом від "Опозиційної платформи - За життя" Віктором Медведчуком, у Facebook повідомив колишній заступник генпрокурора України Ренат Кузьмін.

Про події на Трухановому острові повідомив також колишній народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук.

"Прямо зараз на базі охоронної фірми" Шторм "(Труханів острів), яка, по суті, є силовим крилом усіх структур Віктора Медведчука, Генпрокуратура і Нацполіція проводять масові обшуки! Силовики практично штурмують базу", - написав він у телеграм-каналі.

Раніше в розслідуванні Bihus.info повідомляли, що оточення Медведчука захопило гектар Труханового острова в Києві, перекривши доступ до Дніпра. У рекреаційній зоні облаштували тренувальну базу охоронної фірми.

Охоронне агентство "Шторм" належить Івану Бойченку і Віктору Чорному з "Українського вибору" Медведчука. Чорний разом з Медведчуком зайшов до Верховної Ради в складі ОПЗЖ.

"Шторм" протягом останніх років займається охороною Медведчука, його дружини Оксани Марченко і цілої низки їхніх об'єктів нерухомості по всій країні.