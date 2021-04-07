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НАБУ затримало брата голови ОАСК Павла Вовка на хабарі (оновлено)
НАБУ затримало брата голови ОАСК Павла Вовка на хабарі (оновлено)
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Венедіктова підписала підозру брату голови ОАСК Вовка

За хабар судді ОАСК обіцяли ліквідатору товариства допомогти винести "зручне" судове рішення. 

Фото: НАБУ

Генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру брату голови Окружного адміністративного суду, адвокату Юрію Зонтову. Другому викритому адвокату також підписано підозру. 

За хабар у $100 тис., на отриманні якого Зонтова викрили разом з іншим адвокатом, судді ОАСК обіцяли ліквідатору товариства допомогти винести "зручне" судове рішення. Про це Венедіктова повідомила у Facebook.

"У одного з адвокатів, який є братом голови ОАСК, під час проведення слідчих дій були виявлені і вилучені чималі суми грошових коштів: 80 тисяч доларів США (частина неправомірної вигоди), 3 мільйони 700 тисяч доларів США, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів стерлінгів 230 тисяч гривень", - додала генпрокурорка.

Оновлення. У пресслужбі НАБУ додали, що підозри оголошені за ч.4 ст.27, ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України (підбурювання до кримінального правопорушення і пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). 

Нагадаємо, що перша інформація про затримання брата Вовка на хабарі була поширена ЗМІ. Потім сам Павло Вовк оприлюднив допис про обшуки в ОАСК і заявив, що чекає на якусь "фантастичну історію", нібито кимось вигадану проти нього і суду. 

Потім НАБУ офіційно підтвердило викриття близького родича голови ОАСК і ще одного адвоката на хабарі. Повідомлялося про затримання тільки одного з них. 

На місці зберігання хабара (за даними ЗМІ - квартира, облаштована під адвокатський офіс), знайшли документи на ім'я Павла Вовка і, ймовірно, антикваріат. 

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