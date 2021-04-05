На Дніпропетровщині у результаті масштабної поліцейської спецоперації шістьох осіб затримали, 16 оголошено підозри. Серед затриманих - так звані "смотрящі", кримінальні "авторитети" та інші учасники угруповання.

Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

Зазначається, що "смотрящі" через довірених осіб "тероризували" підприємців та фермерів регіону, змушуючи їх сплачувати "данину", організовували виконання злочинів на замовлення, налагодили канали постачання заборонених речей до в’язниць.

Зловмисникам інкримінують поширення злочинного впливу, у тому числі у статусі суб’єкта підвищеного впливу, звернення до таких осіб по "допомогу", а також організацію та участь у "сходці".

"Упродовж 8 місяців поліцейські збирали докази причетності кримінальних «авторитетів» до організації та діяльності угруповання. Встановлено, що організатор – так званий «смотрящий» за м. Нікополь, із багатим кримінальним минулим за плечима", - сказано в повідомленні.

1 квітня поліцейські провели перший етап масштабної спецоперації з нейтралізації злочинного впливу на території області, до якої були залучені понад 250 правоохоронців.

Загалом було проведено 43 санкціоновані обшуки за місцями проживання та відбування покарання фігурантів. Вилучено різну зброю, сотні набоїв різного калібру, 5 автівок, 60 телефонів, наркотики та психотропи, а також гроші у різній валюті на суму понад 2,4 млн грн.

Сімом підозрюваним вже обрані запобіжні заходи: шістьом - тримання під вартою, ще одному - домашній арешт.

Розгляд стосовно інших учасників - триває.

Раніше у вимаганні коштів у місцевих підприємців викрили заступника начальника одного з відділень Кам'янського районного управління поліції Дніпропетровської області. Поліцейського чиновника звільнили.