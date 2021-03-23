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У селищі на Дніпропетровщині за програмою "Велике будівництво" зводять триповерховий басейн

Доріжки басейну для дорослих будуть довжиною 25 метрів, для дітей – 10.

У селищі на Дніпропетровщині за програмою "Велике будівництво" зводять триповерховий басейн

У селищі міського типу Слобожанське у Дніпропетровській області "з нуля" будують триповерховий басейн. Роботи відбуваються за президентською програмою "Велике будівництво", повідомляється на сайті Дніпропетровської ОДА.

"У 2018-му звели для мешканців Слобожанської громади сучасний спортивний комплекс. Поруч "з нуля" будуємо ще одну споруду. У ній буде два басейни – для дітей та дорослих", – розповів голова ОДА Валентин Резніченко.

Разом дві будівлі створять архітектурний ансамбль. Фасад басейну буде вентильований та енергоефективний. Він допоможе зберегти у приміщенні потрібні температуру і рівень вологості. Для очищення води планують установити сучасні фільтри, які знищуватимуть максимальну кількість бактерій.

Також споруда басейну буде пристосована для людей з інвалідністю.

Нині підрядники завершують монтувати залізобетонний каркас майбутньої будівлі. Всередині вже готові обидві чаші басейнів. Доріжки басейну для дорослих будуть довжиною 25 метрів, для дітей – 10.

Нагадаємо, у лютому заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко озвучив плани на 2021 рікна розбудову соціальної інфраструктури у межах президентської програми. Планується, що цього року буде побудовано або реконструйовано 95 шкіл, 70 дитячих садочків, 80 стадіонів, 29 басейнів, 177 приймальних відділень у лікарнях по всій Україні.

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