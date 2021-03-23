Новий український лоукост отримав права на майже 30 маршрутів

Bees Airline дозволили польоти по 16 чартерних і 13 регулярних маршрутах.

Державіаслужба України дозволила новому українському лоукосту Bees Airline почати польоти по 16 чартерних і 13 регулярних маршрутах.

Як повідомляє avianews, регулярна мережу з Києва буде включати Бургас, Іракліон, Родос, Батумі, Араксос, Аліканте, Барселону, Тирану, Варну і Ларнаку.

Також Bees Airline дозволили запустити регулярні рейси з Одеси у Тбілісі і Єреван, зі Львова - до Єревану.

Чартерна мережа включає маршрути з Києва в Марса-Алам, Момбасу, Хургаду, Шарм-ель-Шейх, Анталію, Бодрум, Тіват.

Також Державіаслужба дозволила Bees Airline виконувати чартери з регіональних аеропортів України: зі Львова - у Марса-Алам, Хургаду, Спліт, Анталію, Тіват, з Одеси - в Анталію, з Харкова - в Анталію і Тіват, з Кривого Рогу - в Тіват.

На даний момент авіакомпанія вже почала чартерні рейси з Києва і Львова до Єгипту.

Раніше керівництво Bees Airline анонсувало запуск регулярних рейсів у Грузію і Вірменію ближче до травневих свят. Залежно від напрямку квиток буде коштувати від 1000-1500 грн.